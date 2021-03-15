В Баку тесть убил зятя

В прокуратуру Бинагадинского района поступила информация о том, что 14 марта около 20.00 в поселке Баладжары был зарезан Мирзоев Талех Вагиф оглу (1981 г.р.).

Как сообщили Day.Az в прокуратуре района, сотрудники прокуратуры с участием эксперта осмотрели тело и место происшествия. Было установлено, что мужчину во время конфликта убил его тесть Абдуллаев Мехди Адыгезал оглу (1964 г.р.).

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), следствие продолжается.

М.Абдуллаев задержан.