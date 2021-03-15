МВД о задержании Мехмана Гусейнова

В МВД прокомментировали задержание блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, поступила оперативная информация о том, что Мехман Гусейнов завез в страну дрон, для использования которого требуется специальное разрешение.

"Блогер был задержан вчера с целью проверки этой информации. В ходе проверки у него был обнаружен и изъят дрон. В настоящее время нет никакой информации о том, что Мехман Гусейнов проводил съемки, использовав этот аппарат", - сообщили в министерстве.

Отметим, что М.Гусейнов уже освобожден.