https://news.day.az/society/1325405.html МВД о задержании Мехмана Гусейнова
МВД о задержании Мехмана Гусейнова
В МВД прокомментировали задержание блогера Мехмана Гусейнова.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, поступила оперативная информация о том, что Мехман Гусейнов завез в страну дрон, для использования которого требуется специальное разрешение.
"Блогер был задержан вчера с целью проверки этой информации. В ходе проверки у него был обнаружен и изъят дрон. В настоящее время нет никакой информации о том, что Мехман Гусейнов проводил съемки, использовав этот аппарат", - сообщили в министерстве.
Отметим, что М.Гусейнов уже освобожден.
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