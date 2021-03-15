https://news.day.az/society/1325410.html Стали известны имена зампредов и аудиторов Счетной Палаты
Стали известны имена зампредов и аудиторов Счетной Палаты
Стали известны имена кандидатов в заместители председателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана, сообщает Day.Az.
На должность заместителя председателя Счетной палаты выдвинута кандидатура Садигова Насира Ибрагим оглу.
Кандидатуры Байрамова Джавида Фазиль оглу, Гусейнова Хилала Горхмаз оглу и Муталлимовой Вафы Аллахверан гызы выдвинуты на должности аудиторов Счетной палаты.
Обсуждения по этому вопросу состоятся на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
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