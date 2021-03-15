Стали известны имена зампредов и аудиторов Счетной Палаты

Стали известны имена кандидатов в заместители председателя и аудиторов Счетной палаты Азербайджана, сообщает Day.Az.

На должность заместителя председателя Счетной палаты выдвинута кандидатура Садигова Насира Ибрагим оглу.

Кандидатуры Байрамова Джавида Фазиль оглу, Гусейнова Хилала Горхмаз оглу и Муталлимовой Вафы Аллахверан гызы выдвинуты на должности аудиторов Счетной палаты.

Обсуждения по этому вопросу состоятся на завтрашнем пленарном заседании Милли Меджлиса.