Минтруда о пожилой женщине, спящей в туалете на бакинском бульваре

В социальных сетях распространяется фотография пожилой женщины, спящей в туалете на бакинском бульваре, напротив Девичьей башни.

По словам работников бульвара, они из жалости пустили ее переночевать, так как женщина бездомная, а на улице очень холодно, особенно по ночам, передает Day.Az.

Комментируя эту ситуацию, руководитель пресс-службы Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Мурад Гашимов заявил, что женщина будет взята под их опеку.

"После получения информации о том, что женщина находится в бедственном положении, сотрудники Агентства незамедлительно отправились по адресу, но бездомной там уже не было. Тем не менее с помощью сотрудников Министерства внутренних дел Азербайджана ее удалось найти. В сопровождении представителей Агентства женщину передали в медицинское учреждение для лечения.

После полного излечения, если женщина согласится, ее направят в соответствующее социальное учреждение Агентства", - подчеркнул М.Гашимов.