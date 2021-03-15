https://news.day.az/society/1325472.html Во время застолья были оштрафованы 17 человек
Во время застолья были оштрафованы 17 человек
В Агджабеди выявлены нарушители карантинного режима.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе проведенных сотрудниками Агджабединского РОП мероприятий, было выявлено, что в одном из кафе организовано застолье вопреки правилам карантинного режима.
В отношении владельца объекта и участников мероприятия - в целом 17 человек составлены протоколы и выписаны штрафы.
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