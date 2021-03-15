Во время застолья были оштрафованы 17 человек

В Агджабеди выявлены нарушители карантинного режима.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе проведенных сотрудниками Агджабединского РОП мероприятий, было выявлено, что в одном из кафе организовано застолье вопреки правилам карантинного режима.

В отношении владельца объекта и участников мероприятия - в целом 17 человек составлены протоколы и выписаны штрафы.