Создается единая информационная база о шехидах и их семьях

В Азербайджане предлагается изменение в закон "Об увековечении имени шехида и льготах для семей шехидов", сообщает Day.Az.

Согласно поправке, которую предлагается внести во вторую главу (порядок предоставления статуса шехида и семьи шехида) закона, орган (структура), определенная соответствующим органом исполнительной власти для создания единой информационной базы лиц, получивших статус шехида и семьи шехида, будет вести реестр лиц, получивших этот статус, в электронно-информационной системе органа (структуры), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Создание реестра позволит вести учет числа этих лиц, отказаться от соответствующих удостоверений на бумажных носителях, определять в режиме онлайн статус лиц при их обращении в государственные органы, а также в проактивном порядке рассматривать их обращения в связи с правом на социальное обеспечение.

Предлагаемая поправка представлена на рассмотрение парламента.