Завтра в Баку будет теплее

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман, прогнозируется умеренный южный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана 16 марта временами пройдут осадки, в горных районах - снег, днем преимущественно без осадков. Местами туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5, в высокогорье - до 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.