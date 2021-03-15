В Азербайджане предотвращено проведение двух свадеб

Сотрудники Товузского районного отдела полиции предотвратили проведение свадебных церемоний в селе Алимарданлы и Мюлькюлю в нарушение правил особого карантинного режима.

Об этом сообщает гянджинская региональная группа пресс-службы МВД, передает Day.Az.

С нарушителями были проведены профилактические беседы. В отношении шести человек были составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) и выписаны штрафы в размере 200 манатов.