Несколько групп медунивера перешли на дистанционное обучение

В нескольких группах факультета лечебного дела Азербайджанского медицинского университета (АМУ) выявлены случаи заражения короновариусом.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим несколько групп перешли на дистанционное обучение.