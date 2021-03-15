https://news.day.az/society/1325509.html Несколько групп медунивера перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Несколько групп медунивера перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
В нескольких группах факультета лечебного дела Азербайджанского медицинского университета (АМУ) выявлены случаи заражения короновариусом.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим несколько групп перешли на дистанционное обучение.
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