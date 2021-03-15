Названа дата экзамена для желающих работать директорами школ

В 14 экзаменационных центрах, расположенных в Баку и 11 регионах Азербайджана, 19 марта пройдут тестовые экзамены для приема на работу на должность директоров общеобразовательных школ.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, экзамены будут организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и с учетом методических указаний Объединения по управлению медицинскими территориальными единицами (TƏBİB) "О профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) по время экзаменов".

Информация в связи с графиком экзамена отправлена на личные страницы кандидатов.

Кандидаты в течение 90 минут должны будут ответить на 25 тестовых заданий по законодательству об образовании, 20 заданий - по логике и 15 - по трудовому законодательству.

Отметим, что проходной балл будет определяться с учетом результатов тестирования и количества вакансий.