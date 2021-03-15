Суд вынес решение в отношении женщины, убившей мужа

Суд вынес решение в отношении 41-летней Гюнай Шихалиевой, обвиняемой в убийстве своего мужа в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, по представлению следственного органа Сураханский районный суд приговорил Шихалиеву к четырем месяцам лишения свободы.

Она переведена в СИЗО. Шихалиевой предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Согласно официальному заявлению, 7 марта в столичном поселке Ени Сураханы Гюнай Шихалиева (1980 г.р.) убила своего мужа Махира Шихалиева (1976 г.р.) ударами железным ломом по голове, пока тот спал.

По словам соседей и людей, знающих семью, Махир Шихалиев страдал алкоголизмом и неоднократно избивал свою жену. В результате продолжительного физического насилия у Шихалиевой серьезно повреждены внутренние органы, сломаны ребра.