Суд вынес решение в отношении женщины, убившей мужа
Суд вынес решение в отношении 41-летней Гюнай Шихалиевой, обвиняемой в убийстве своего мужа в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, по представлению следственного органа Сураханский районный суд приговорил Шихалиеву к четырем месяцам лишения свободы.
Она переведена в СИЗО. Шихалиевой предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.
Согласно официальному заявлению, 7 марта в столичном поселке Ени Сураханы Гюнай Шихалиева (1980 г.р.) убила своего мужа Махира Шихалиева (1976 г.р.) ударами железным ломом по голове, пока тот спал.
По словам соседей и людей, знающих семью, Махир Шихалиев страдал алкоголизмом и неоднократно избивал свою жену. В результате продолжительного физического насилия у Шихалиевой серьезно повреждены внутренние органы, сломаны ребра.
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