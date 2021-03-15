https://news.day.az/society/1325554.html В Ходжавенде мирный житель подорвался на мине
В Ходжавенде мирный житель подорвался на мине
13 марта около 16:00 в прокуратуру Ходжавендского района поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района Иман Бахшалиев (1980 г.р.) подорвался на мине.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Ходжавендского района, расследованием было установлено, что Иман Бахшалиев во время сельско-хозяйственных работ на этой территории подорвался на мине и получил "ампутацию правой ноги ниже голени" и множество других травм.
По факту в прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.
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