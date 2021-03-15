В Азербайджане есть потенциал для разработки вакцины от COVID-19

Сегодня многие страны мира разрабатывают вакцину от COVİD-19. После начала пандемии семь-восемь лабораторий в соседней Турции приступили к работам над различными видами вакцины от коронавируса. Думаю, в Азербайджане тоже есть потенциал для такой деятельности, потому что она способствует развитию экономики и повышению экономического потенциала страны.

Об этом сказал Trend директор НИИ медицинской профилактики имени академика Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев, передает Day.Az.

Академик отметил, что верит в возможность разработки такой вакцины в Азербайджане.

"Каждая страна мира старается создать свою национальную вакцину, что устранит зависимость от поставок таких препаратов из-за рубежа. Это также означает доход. С другой стороны, на рынке может и не быть вакцин для продажи. В странах может быть проведена не одна вакцинация, и поэтому потребность в таких препаратах возрастет", - отметил Аллахвердиев.