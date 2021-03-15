В Баку задержаны похитители редкого розового рубина

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП), раскрыто преступление, совершенное с причинением крупного ущерба потерпевшему.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), житель Джалилабадского района обратился в Хатаинское РУП и сообщил о том, что некоторое время назад попытался продать принадлежащий ему редкий розовый рубин весом 14,88 г. После этого некто, представившийся гражданином Турецкой Республики "Чагдашем", изъявил желание встретиться с ним, чтобы купить этот рубин. При встрече с потерпевшим на территории Хатаинского района этот человек забрал у него рубин якобы для проверки качества и убежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского РУП на основании жалобы потерпевшего, было установлено, что преступление совершили ранее судимые жители столицы Роял Имамвердиев и Руслан Оруджев. В ходе обыска в их доме были обнаружены и изъяты рубин, принадлежащий потерпевшему, а в доме Р.Оруджева - 4 кг 735 г марихуаны.

Установлено, что Роял Имамвердиев и Руслан Оруджев спустя определенное время планировали вывезти рубин для продажи в Турцию и город Дубаи (ОАЭ).

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 180.4 (грабеж, совершенный с причинением особо крупного ущерба) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере). Следствие по уголовному делу продолжается. В МВД просят граждан, пострадавших от деяний Имамвердиева и Оруджева, сообщить в территориальные органы полиции, а также позвонить на номер "102".