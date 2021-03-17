Вакцинация и соблюдение правил карантина

Новые и эффективные вакцины против коронавируса, которые закупил Азербайджан, скоро вернут нас к нормальной жизни, жизни до коронавируса. Вакцины считаются одним из величайших достижений современной медицины. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно они предотвращают от двух до трех миллионов смертей от более чем 20 опасных для жизни заболеваний.

Детские болезни, которые были обычным делом всего поколение назад, становятся все более редкими. И оспа, от которой погибли сотни миллионов людей, полностью искоренена. Для достижения этих успехов потребовались десятилетия, а теперь мы ожидаем, что эффективные вакцины против коронавируса дадут аналогичные результаты в значительно более короткие сроки.

К сожалению, не все понимают, что в случае инфекционных заболеваний (передающихся от человека к человеку) для настоящей защиты нужно сделать прививки очень большому количеству людей. Сила вакцины - в ее способности защищать не только отдельных пациентов, но и окружающих. Поэтому очень важно, чтобы каждый проявил ответственность и привился от коронавируса. Когда в Азербайджане только начался процесс вакцинации, Минздрав пояснил, что для победы над инфекцией необходимо вакцинировать минимум 70% населения. Сегодня из 10-миллионного населения страны прививку сделали уже более 450 тысяч человек (почти 5%). Темп вакцинации плавный, пока что дозы получили только граждане из группы риска, учителя, врачи, сотрудники правопорядка, но когда процесс перейдет на все слои населения, мы быстро дойдем до нужных показателей, чтобы победить пандемию одними из первых в мире.

Китайская CoronaVac, созданная в спешке буквально за год, проявила свою эффективность на 91%. Для сравнения, вакцина от кори, которой пользуется весь мир до сегодняшнего дня, защищает от 95% до 98% людей.

Недавно представленные вакцины от Covid-19 тоже не достигают 100-процентной эффективности. Это означает, что примерно каждый десятый не будет защищен от болезни, даже если мы вакцинируем всех. Без 100-процентного охвата, что маловероятно в любой программе вакцинации, число людей, подвергающихся риску, будет довольно высоким.

Они могут быть и в числе наиболее уязвимых: у пожилых людей, как правило, более слабая реакция на вакцинацию, хотя вакцины против коронавируса показали обнадеживающие результаты в этом отношении.

Вдобавок некоторые могут вообще не пройти вакцинацию по состоянию здоровья, например, те, кто проходит курс лечения от рака.

Это означает, что значительное число окружающих нас людей по-прежнему будет подвергаться риску заразиться. Среди них могут оказаться ваши друзья и родственники.

Однако способ обеспечить косвенную защиту для всех существует: это массовая вакцинация.

Если мы привьем достаточное число людей, произойдет удивительная вещь: мы создадим несколько невидимых щитов, которые прерывают цепочку передачи вируса, косвенно защищая наших уязвимых друзей и близких. Это называют коллективным иммунитетом. Достигнув его, мы сможем вернуться к нормальной жизни.

Кстати, получив прививку, не стоит забывать, что после введения вакцины необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врача. И помните: вакцина не отменяет ношение маски в общественном месте! Вторая доза вакцины вводится на 21-й день, и формируется устойчивый иммунитет, который может сохраняться до двух лет. Беспокоиться о побочных эффектах тоже не надо. Это нормальная реакция организма на прививку. У человека могут наблюдаться симптомы ОРВИ: повышение температуры, головная боль, слабость или неприятные ощущения в мышцах, боль в месте инъекции. Все эти симптомы пройдут через несколько дней.

Каждый, кто желает поскорее вернуться к нормальной жизни, или, как минимум, хотя бы провести лето без карантина, должен проявить инициативу не только ради себя, но и для всего общества. Только ответственный подход к вакцинации поможет нам преодолеть этот недуг.

Государство на сегодняшний день закупило достаточное количество препаратов, чтобы дополнительно привить еще почти 750 тысяч человек. Первые, кто пройдут эту вакцинацию, станут щитом не только для своих родных и близких, но и для всего остального населения. А количество заражений резко уменьшится.

М.Ахмедзаде