В Азербайджане проводят опрос о факторах, влияющих на качество образования
"На качество образования влияют различные факторы".
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.
"Для министерства очень важна приоритизация данных факторов. Поэтому было бы полезно изучить мнение представителей широкого образовательного сообщества, это учителя, родители, сотрудники сферы образования. Каждый пункт в опросе очень важен в деле качественной организации образовательного процесса. Принять участие в опросе может каждый. Спасибо всем за участие".
Представляем вам линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuHX2DsRpsBB71UtMSNoVtKBJNyaRJ5FrZCH_SdrXoW2mZUw/viewform?fbclid=IwAR3GwJ99hSZpGYHeiZ0YS2tomFAf7MmtP7cqXfP7ko2_fQ76OTlqvYKBfp0
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