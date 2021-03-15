Названа статистика по оказанию услуг по медстраховке за февраль

В феврале этого года большинство обращений в медучреждения Азербайджана в рамках обязательного медицинского страхования были связаны с медобследованием, с болезнями системы кровообращения, эндокринной, мочеполовой, дыхательной, костно-мышечной систем, соединительных тканей, нарушениями обмена веществ, пищеварения, а также заболеваниями глаз, нервной системы, гинекологией и акушерством, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

За указанный период в рамках ОМС было оказано свыше 1 млн медицинских услуг.

В центральных больницах 59-ти административных территорий, где внедрено ОМС, а также в их структурных подразделениях и лечебно-диагностических центрах за февраль 560 464 раза обратился 335 561 человек. По этим обращениям всего было оказано 1 214 418 медуслуг, из которых 1 045 155 услуг было оказано в амбулаторном порядке, 169 263 - в стационарном. Это на 25% меньше в сравнении с январем.

Больше всего амбулаторных услуг было оказано: в Центральной больнице Мингячевира, Объединенной городской больнице Гянджи, центральных больницах Евлахского, Хачмазского, Шекинского, Губинского, Загатальского, Агдашского, Гекчайского и Исмаиллинского районов.

Больше всего стационарных услуг было оказано: в Объединенной городской больнице Гянджи, центральных больницах Мингячевира, Хачмазского, Гусарского, Бардинского, Шекинского, Губинского, Сальянского и Гёкгёльского районов и г. Ширван.