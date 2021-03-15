В Азербайджане выявлено еще 376 случая заражения коронавирусом, 101 человек вылечились

В Азербайджане выявлено еще 376 случая заражения коронавирусом, 101 человека вылечились, 4 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 240 671 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 231 061 человек вылечился, 3 286 скончались, число активных больных - 6 324.

В стране за прошедшие сутки проведен 5 891 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 716 017 тестов.