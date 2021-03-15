В Нидерландах выпущена марка "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны

В Нидерландах выпущена почтовая марка "Хары бюльбюль" в память о шехидах Карабахской войны, сообщила Trend Life Салтанат Ревангызы - автор проекта, наша соотечественница, проживающая в Амстердаме, передает Day.Az.

"Законы Нидерландов позволяют частным лицам выпускать марки. Под слоганом "Карабах - это Азербайджан" я решила реализовать этот проект, посвятив его памяти шехидов Карабахской войны. Еще во время 44-дневной Отечественной войны я выпустила здесь майки с надписями "KARABAKH IS AZERBAIJAN" и "#ITI QOVAN KIMI", которые распространяла среди жителей Амстердама. Я очень люблю свою Родину и буду и далее стараться пропагандировать ее в Нидерландах и Европе", - сказала Ревангызы.

С.Ревангызы родилась в Баку. С детства занималась танцами, выступала в ансамблях "Джуджалярим" и "Чинар", училась в Хореографическом училище у легендарной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази. Выступала в составе ансамбля "Нур" народной артистки Нисы Гасымовой. В 1992 году с красным дипломом окончила Азербайджанский институт искусств. Она - одна из первых артисток независимого Азербайджана, которая стала выступать в Государственном театре Анкары (Турция). В 2004 году вышла замуж за профессионального футболиста, живет и работает в Нидерландах, принимает активное участие в деятельности азербайджанской диаспоры. Преподает азербайджанские, восточные и латиноамериканские танцы, является постановщиком хореографических номеров в различных проектах.