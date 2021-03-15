Агентство о самых частых нарушениях карантина в заведениях общепита Азербайджана

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана в очередной раз отчиталось по итогам работы в сфере контроля за соблюдением карантинных правил в заведениях общественного питания.

Как сообщает в понедельник Day.Az, с первого февраля по 14 марта на территории республики было проведено 26 662 мониторинга, в ходе которых выявлены 1 307 нарушений.

Чаще всего нарушения фиксировались в Хатаинском районе Баку - 28, наилучшая ситуация в сфере соблюдения карантинных правил наблюдалась в Гарадагском и Сураханском районах столицы - по пять нарушений.

В числе наиболее частых нарушений - отсутствие контроля за ношением медицинских масок работниками, а также то, что они не были обеспечены соответствующими защитными средствами. В целом было выявлено 1 110 таких нарушений (84 процента от общего числа).

С 25 сентября 2020 года и по сегодняшний день агентство провело в заведениях общепита по республике 59 336 мониторингов, в ходе которых было выявлено 3 408 нарушений.