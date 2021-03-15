В Габале построен родник в память о 19-летнем шехиде Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, инициативу выдвинули местные жители. Родник в память об Агаширине Фируз оглу Бабаеве построен в новом жилом массиве.

Помимо этого, на территории проведены работы по благоустройству, посажены различные виды деревьев.

Отметим, что Агаширин Бабаев был единственным братом трех сестер. Он родился в селе Гемерван Габалинского района, был призван на действительную военную службу в июле 2019 года, проходил военную службу в Агджабеди.

Агаширин Бабаев принял участие в нескольких сражениях Отечественной войны и стал шехидом 3 ноября 2020 года в ожесточенных боях за освобождение Агдере.