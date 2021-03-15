Начался новый этап исследования в связи с возвращением переселенцев в Карабах

Начался второй этап исследования, проводимого созданной в Университете ADA Исследовательской группой на основании госзаказа с целью прогнозирования репатриационного потенциала для эффективной организации возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как счообщили Day.Az в Университете ADA, на нынешнем этапе исследования "Прогнозирование и эффективная организация репатриации на постконфликтные территории Азербайджана", начатом 9 марта, проводятся опросы-собеседования с вынужденными переселенцами. Основной целью очных опросов является углубленное изучение намерений, пожеланий и предложений вынужденных переселенцев в связи с возвращением, оценка общего потенциала репатриации и ее "плотности" по этапам.

Опрос-собеседование проводится смешанным методом среди 1100 вынужденных переселенцев, которые определяются на основании анализа статистических данных и случайного выбора, и которые в большинстве своем являются главами семей. Репрезентативность обеспечивается по всем возможным параметрам.