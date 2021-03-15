https://news.day.az/society/1325661.html В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса
В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса
Одна из средних школ в городе Агдаш закрылась из-за коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, результаты тестов на коронавирус у двух учащихся и одного учителя средней школы имени Бакира Набиева оказались положительными. В связи с этим Агдашский районный Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о переводе учебного процесса на дистанционное обучение.
Учащиеся и родители были немедленно предупреждены администрацией школы.
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