Одна из средних школ в городе Агдаш закрылась из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, результаты тестов на коронавирус у двух учащихся и одного учителя средней школы имени Бакира Набиева оказались положительными. В связи с этим Агдашский районный Центр гигиены и эпидемиологии принял решение о переводе учебного процесса на дистанционное обучение.

Учащиеся и родители были немедленно предупреждены администрацией школы.