Объявлена дата приема учащихся в первый класс

Прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год в Азербайджане начнется во второй половине апреля.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, процесс будет осуществляться через электронную систему через портал www.mektebegebul.edu.az.

Регистрация должна быть проведена онлайн родителем или законным опекуном. В заранее определенных школах создадут альтернативные регистрационные центры для оказания технической помощи и поддержки гражданам.

Точная дата начала приема будет объявлена позже.