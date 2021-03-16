https://news.day.az/society/1325778.html Объявлена дата приема учащихся в первый класс
Объявлена дата приема учащихся в первый класс
Прием детей в первый класс на 2021-2022 учебный год в Азербайджане начнется во второй половине апреля.
Как сообщили Day.Az в министерстве образования, процесс будет осуществляться через электронную систему через портал www.mektebegebul.edu.az.
Регистрация должна быть проведена онлайн родителем или законным опекуном. В заранее определенных школах создадут альтернативные регистрационные центры для оказания технической помощи и поддержки гражданам.
Точная дата начала приема будет объявлена позже.
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