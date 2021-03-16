https://news.day.az/society/1325800.html Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане
15 марта в Азербайджане против коронавируса были привиты 10 518 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Koronavirusinfo, до настоящего времени в нашей стране 458 958 человек приняли участие в процессе вакцинации.
Процесс продолжается успешно во всех районах республики.
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