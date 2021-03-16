Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане

15 марта в Азербайджане против коронавируса были привиты 10 518 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Koronavirusinfo, до настоящего времени в нашей стране 458 958 человек приняли участие в процессе вакцинации.

Процесс продолжается успешно во всех районах республики.