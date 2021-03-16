https://news.day.az/society/1325809.html Банковские доверенности будут выдавать посредством приложения "Мобильный нотариат"
Банковские доверенности будут выдавать посредством приложения "Мобильный нотариат"
"С сегодняшнего дня начнется выдача банковских доверенностей через "Мобильный нотариат". Новая версия приложения уже доступна для пользователей".
Как сообщает Day.Az, об этом на онлайн-брифинге "Цифровые возможности для банковского сектора и граждан: мобильные услуги юстиции" заявил сотрудник Главного управления регистрации и нотариата Министерства юстиции Заур Гасанов.
"Через мобильные приложения возможна также проверка электронных доверенностей. Документ оформляется в электронном виде. Гражданин немедленно может отправить его кому-нибудь в свой электронный кабинет в формате PDF. Приложение работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю".
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