В Азербайджан доставят более 4 млн. доз вакцины против коронавируса

"В ближайшее время предусмотрена доставка в нашу страну более 4 млн. доз вакцины против коронавируса".

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что во многих регионах страны уже применяется обязательное медицинское страхование: "Первые результаты обнадеживают. За счет обязательного медицинского страхования мы повысим качество оказываемых населению медицинских услуг. В период пандемии система здравоохранения страны оказалась под большим давлением. Но в отличие от многих стран, наша система здравоохранения выдержала эту нагрузку, продолжила борьбу с пандемией. К борьбе с пандемией привлечено более 44 тысяч медработников, среди них есть и зарубежные специалисты".