В Баку из оборота изъяли более 16 кг наркотиков

В Баку изъято из оборота более 16 кг наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали ранее судимого Санана Зульфугарова, у которого было обнаружено и изъято 15 кг героина, 1 кг 164 г марихуаны и 30 г метамфетамина. Задержанный сказал, что приобрел наркотики у иностранца для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, согласно решению суда Наримановского района, Зульфугаров арестован.