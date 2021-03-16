https://news.day.az/society/1325852.html В Баку из оборота изъяли более 16 кг наркотиков
В Баку из оборота изъяли более 16 кг наркотиков
В Баку изъято из оборота более 16 кг наркотиков.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали ранее судимого Санана Зульфугарова, у которого было обнаружено и изъято 15 кг героина, 1 кг 164 г марихуаны и 30 г метамфетамина. Задержанный сказал, что приобрел наркотики у иностранца для продажи.
По факту возбуждено уголовное дело, согласно решению суда Наримановского района, Зульфугаров арестован.
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