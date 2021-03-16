В Сабаильском районе Баку проходит акция по посадке деревьев

Министерство экологии и природных ресурсов и Агентство развития медиа Азербайджана проводят 16 марта акцию по посадке деревьев.

Как сообщает Day.Az, акция организована перед домом, построенным для журналистов в Сабаильском районе Баку.