https://news.day.az/society/1325919.html В Сабаильском районе Баку проходит акция по посадке деревьев - ФОТО - ВИДЕО
В Сабаильском районе Баку проходит акция по посадке деревьев - ФОТО - ВИДЕО
Министерство экологии и природных ресурсов и Агентство развития медиа Азербайджана проводят 16 марта акцию по посадке деревьев.
Как сообщает Day.Az, акция организована перед домом, построенным для журналистов в Сабаильском районе Баку.
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