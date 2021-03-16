В Баку задержан мужчина, разыскиваемый в Грузии

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в совершении различных преступлений в Грузии.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате операции, проведенной сотрудниками 32-го отдела Сураханского районного управления полиции (РУП), был задержан Самир Исмаилов, подозреваемый в совершении кражи в одном из продовольственных магазинов на территории района.

В ходе расследования было установлено, что С.Исмаилов разыскивается правоохранительными органами Грузии по подозрению в совершении различных преступлений в этой стране.

Расследование по указанным фактам продолжается.