Вторая доза вакцины от COVID-19 введена более чем 250 лицам

До сегодняшнего дня в нашей поликлинике от коронавируса вакцинировано около 2 тысяч человек, сказал во вторник Trend заместитель главврача 2-ой городской поликлиники Сабаильского района Баку Шахин Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, введение второй дозы вакцины началось несколько дней назад: "Вакцинация проводится согласно соответствующей стратегии. Со дня начала процесса и по сегодняшний день вакцинацию прошли около 2 тысяч человек. Уже вводится вторая доза вакцины - сегодня ее получили 54 человека. Всего вторая доза препарата была введена более чем 250 лицам".

Гулиев напомнил, что вакцинация второй дозой стартовала в начале марта.

Отметим, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января.