Фильм Trend TV из Шуши показан в эфире Real TV

На телеканале Real TV прошел показ подготовленного АМИ Trend документального фильма "Родная Шуша", передает Day.Az.

Картина повествует об уверенной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева, об успешных Дашалтинской и Шушинской операциях, героическом боевом пути, пройденном их участниками-нашими военнослужащими, беспримерной отваге, проявленной героической азербайджанской армией в боях за территориальную целостность Родины, а также о совершенных за 30 лет армянами в Карабахе, включая Шушу, актах вандализма, массовых разрушениях, политике этнической чистки в отношении азербайджанского народа.