https://news.day.az/society/1325954.html В Шамкире произошли 2 аварии
В Шамкире произошли 2 аварии
В Шамкире за один день произошло 2 ДТП.
Как сообщает Day.Az, одна из аварий произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Алиягублу. Автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с легковым автомобилем Mercedes. Оба водителя получили легкие травмы, автомобилям нанесен ущерб.
Другая авария произошла на участке магистрали, проходящей через въезд в район. Столкнулись два легковых автомобиля марки "Нива". В результате аварии никто не пострадал, автомобилям нанесен серьезный ущерб.
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