В Шамкире произошли 2 аварии

В Шамкире за один день произошло 2 ДТП.

Как сообщает Day.Az, одна из аварий произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через село Алиягублу. Автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с легковым автомобилем Mercedes. Оба водителя получили легкие травмы, автомобилям нанесен ущерб.

Другая авария произошла на участке магистрали, проходящей через въезд в район. Столкнулись два легковых автомобиля марки "Нива". В результате аварии никто не пострадал, автомобилям нанесен серьезный ущерб.