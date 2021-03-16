Перед международными организациями будет поднят вопрос о загрязнении армянами вод Азербайджана

Азербайджан входит в число маловодных стран, и порядка 70 процентов его водных ресурсов формируется за счет источников, находящихся за его границами. Большая часть водного потенциала страны сосредоточена в Карабахе. В связи с этим министерством проводятся соответствующие мониторинги.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

Он сообщил, что Армения регулярно нарушала положения конвенций по экологии.

"Результаты предварительных мониторингов будут представлены международным организациям. Армяне сбрасывали в реку Охчучай отходы завода по обогащению руды, а также другие отходы, которые потом попадали в реку Араз, что привело к загрязнению вод и природы. В связи с этим тоже ведутся мониторинги, и перед международными структурами будет поднят вопрос", - добавил Фирдовси Алиев.