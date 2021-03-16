В Азербайджане запущена услуга для получения результата теста на COVID-19 в режиме онлайн

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана передало в пользование новую электронную услугу под названием "Получение в онлайн-режиме результатов анализа ПЦР теста на COVID-19".

Как сообщили Day.Az в агентстве, этой услугой могут пользоваться лица, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19 для выезда за границу.

Воспользоваться услугой можно перейдя по ссылке https://travel.its.gov.az/. В открывшемся окне следует ввести дату рождения, затем - фин-код удостоверения личности. Лица, у которых нет удостоверения личности (иностранцы, дети), должны выбрать раздел "протокол", где в появившемся окне необходимо ввести номер протокола - код, который отправляется на мобильный номер сдавшего тест.

Для завершения операции нужно нажать на кнопку "поиск". Далее результаты анализа для совершения международных поездок отобразятся на мониторе в формате PDF-файла, который можно скачать. Помимо этого, документ можно проверить на подлинность с помощью отраженного на нем QR-кода.