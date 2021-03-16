https://news.day.az/society/1326032.html В Азербайджане в этом году произведено около 6 млн медицинских масок
В Азербайджане в этом году произведено около 6 млн медицинских масок
В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 5,8 млн. медицинских масок.
Как сообщает Day.Az, в отчете Госкомстата говорится, что в феврале было произведено 2,5 млн. масок, что по сравнению с январем на 24,2% меньше.
На 1 марта запасы готовых масок в стране составили 3,3 млн. единиц.
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