В Азербайджане в этом году произведено около 6 млн медицинских масок

В январе-феврале этого года в Азербайджане было произведено 5,8 млн. медицинских масок.

Как сообщает Day.Az, в отчете Госкомстата говорится, что в феврале было произведено 2,5 млн. масок, что по сравнению с январем на 24,2% меньше.

На 1 марта запасы готовых масок в стране составили 3,3 млн. единиц.