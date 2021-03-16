Прокуратура Агдама распространила информацию о подорвавшихся на мине

В районную прокуратуру 16 марта около 16:00 поступила информация о подрыве на противопехотной мине шести гражданских лиц на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.

Как сообщили во вторник Day.Az в Агдамской районной прокуратуре, в ходе проведенной проверки было установлено, что в результате взрыва мины Гусейнов Акиф Мухтар оглу, Гусейнов Анар Акиф оглу и Абдулов Бахруз Надир оглу получили многочисленные серьезные ранения, Гусейнов Рази Акиф оглу и Гусейнов Байрам Акиф оглу скончались от полученных травм, а малолетний Гусейнов Гусейн Рази оглу не пострадал.

Сотрудники прокуратура и полиции осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза и предприняты другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Агдамской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 120.2.7 (умышленное убийство двух и более людей) и другим статьям УК Азербайджана.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят интенсивные следственные действия.