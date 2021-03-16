https://news.day.az/society/1326058.html Военнослужащие азербайджанской армии посетили могилы шехидов, павших во имя Родины - ФОТО
Военнослужащие азербайджанской армии посетили могилы шехидов, павших во имя Родины - ФОТО
По поручению министра обороны накануне праздника Новруз военнослужащие азербайджанской армии по случаю "Торпаг чершенбеси" посетили Аллеи шехидов, расположенные вблизи пунктов постоянной дислокации, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Минобороны.
Была почтена память героических сынов Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, и к их могилам были возложены цветы.
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