Школа села Туг взрастила немало представителей интеллигенции

16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Физулинском и Ходжавендском районах.

Как передает во вторник Day.Az, во время поездки Президент Ильхам Алиев побывал в селе Туг. Глава государства выступил перед школой разрушенного армянами села.

"Школа разрушенного армянами села Туг. Посмотрите во что они ее превратили. И после этого они говорят, что Туг - армянское село. Если бы оно было армянским, разве они разрушили бы его? Это - древняя азербайджанская земля. Туг всегда был и впредь будет азербайджанским селом", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сообщил Trend выпускник упомянутой главой государства школы Рамиз Гёюшов, школа села Туг взрастила много представителей интеллигенции. По его словам, в свое время школа была резиденцией азербайджанских беков, а позже стала учебным заведением.

"Раньше здание школы было резиденцией Мехди-бека и Садых-бека. Позже, во времена СССР, здание переоборудовали под школу. Параллельно этой школе было еще одно здание. Дети учились в этой школе до 8-го класса, а после переводились в другой корпус", - уточнил Гёюшов.

Он добавил, что в школе уроки преподавались на различных языках.