МВД Азербайджана призвало граждан воздержаться от посещения неразминированных территорий

Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что проход гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, а также путем обхода контрольно-пропускных пунктов представляет серьезную опасность для их жизни и здоровья, и поэтому они воздерживаются от подобных действий, все же встречаются случаи, когда отдельные лица, рискуя собственной жизнью, проникают на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории путем обхода контрольных постов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Сегодня - 16 марта около 17 часов житель села Афетли Агдамского района Гусейнов Акиф, его сыновья Рази, Байрам, Анар и сосед Бахруз Абдулов с целью посещения могилы своих родственников, похороненных на кладбище на территории села Юсифджанлы, прошли на неразминированную территорию, закрытую для въезда посторонних лиц, и подорвались на мине. В результате братья Рази и Байрам Гусейновы погибли, еще три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Еще раз призываем граждан воздержаться от таких поездок до завершения работ по полной очистке территорий от мин. В противном случае такие поездки могут закончиться потерей жизни и здоровья", - отмечается в сообщении МВД.