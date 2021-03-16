https://news.day.az/society/1326063.html В Азербайджане завершена выплата пенсий за март
В Азербайджане завершена выплата пенсий за март
Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершена выплата пенсий за март месяц.
Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили. По его словам, с 5 марта сначала были выплачены пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а с 16 марта - по регионам, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Граждане могут получить пенсию через выданные им карты в банкоматах соответствующих банков.
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