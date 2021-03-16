В Азербайджане завершена выплата пенсий за март

Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершена выплата пенсий за март месяц.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили. По его словам, с 5 марта сначала были выплачены пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району, а с 16 марта - по регионам, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Граждане могут получить пенсию через выданные им карты в банкоматах соответствующих банков.