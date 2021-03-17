В Баку сгорели 7 домов

В доме во дворе общежития гуманитарного колледжа на улице Шовкета Мамедова в Бинагадинском районе Баку, вспыхнул пожар, который за короткое время перекинулся на прилегающие шесть домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, площадь пожара расширилась за короткое время, так как дома построены из деревянных конструкций. Шесть из них принадлежат Рамизу Алиеву, один - его сыну. Всего же в домах проживало пять семей.

В результате пожара дома сгорели вместе с домашним обиходом, никто не пострадал.

К тушению были привлечены пять пожарных машин.

По словам жителей, пожар был вызван замыканием в линии электропередачи.

Пожар был потушен сотрудниками МЧС, предотвращено распространение его на более обширную территорию.