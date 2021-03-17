При ДТП в Сабирабаде погиб 1 человек, 4 ранены

В селе Низами Сабирабадского района произошла тяжелая дорожная авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на автодороге Гаджигабул-Бахрамтепе.

Во время скоростного движения столкнулись автомобили марки "Kia" (99-RN-407), управляемый Гаджиевым Бахтияром Агабала оглу 1976 года рождения и "ВАЗ 2115" (90-RZ-915), управляемый Мехтиевым Самиром Фархад оглу 1981 года рождения. Затем ВАЗ 2115 врезался в грузовик Shacman. В результате аварии водитель "ВАЗа" скончался на месте.

Водитель и пассажиры "Kia" - жители Баку Сафаров Рашад Эльбрус оглу 1986 года рождения, Мамедов Али Мевлуд оглу 1986 года рождения, Гаджиев Байрам Назим оглу 1979 года рождения и Гаджиев Бахтияр Агабала оглу были госпитализированы в Ширванскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту проводится расследование Главным управлением ГДП.