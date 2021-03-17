В Баку пассажир микроавтобуса ранил ножом водителя

В Сабунчинском районе Баку пассажир ранил ножом водителя.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел минувшим вечером на шоссе Маштага-Забрат.

Неизвестный нанес удары ножом в шею и живот водителя микроавтобуса марки Mercedes Аббасгулиева Абдуллы Байрам оглу 1989 г. р. Нападение произошло во время движения транспортного средства. Раненый доставлен в больницу.

По данному факту в Сабунчинском районном управлении полиции проводится расследование.