https://news.day.az/society/1326091.html В Баку жестоко избиты две женщины
В Баку жестоко избиты две женщины
В Насиминском районе Баку жестоко избиты две женщины.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел ночью недалеко от морского порта.
В автомобиле неустановленной марки были жестоко избиты и выброшены на улицу Гамидли Нармин Вафадар гызы 2001 года рождения и Зулейха Гулиева 1995 года рождения. Они получили переломы и ушибы различных частей тела. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу №3.
По словам врачей, пострадавшие помещены в отделение интенсивной терапии больницы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре