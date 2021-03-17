В Баку жестоко избиты две женщины

В Насиминском районе Баку жестоко избиты две женщины.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел ночью недалеко от морского порта.

В автомобиле неустановленной марки были жестоко избиты и выброшены на улицу Гамидли Нармин Вафадар гызы 2001 года рождения и Зулейха Гулиева 1995 года рождения. Они получили переломы и ушибы различных частей тела. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу №3.

По словам врачей, пострадавшие помещены в отделение интенсивной терапии больницы.