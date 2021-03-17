https://news.day.az/society/1326093.html Скончался известный азербайджанский ученый
Скончался известный азербайджанский ученый
Скончался представитель азербайджанской диаспоры, член-корреспондент Академии наук Украины, видный ученый Надир Алишев, передает Day.Az.
Он ушел из жизни во вторник, в возрасте 72 лет, в Киеве (Украина), после продолжительной болезни.
Ученый будет похоронен на мусульманском кладбище украинской столицы.
Н.Алишев был лауреатом премии Совета Министров СССР и Молодежной премии Украины им. Н.Островского.
Он также был одним из основателей азербайджанской диаспоры в Украине.
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