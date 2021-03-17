Эмин Амруллаев об исторической школе в селе Туг

В разрушенной армянами школе преподавали в свое время известные представители азербайджанской интеллигенции.

Об этом говорится в публикации на странице в соцсети министра образования Азербайджана Эмина Амруллаева, сообщает Day.Az.

"Посетив на днях село Туг, Президент Ильхам Алиев побывал и на месте разрушенной армянами исторической школы. В этой школе, основанной в 1885 году выдающимся азербайджанским просветителем Мир Мехти Хазани, преподавали известные представители азербайджанской интеллигенции, окончившие Горийскую учительскую семинарию", - говорится в публикации.

Министр отмечает, что решением Общенационального лидера Гейдара Алиева в 1978 году в селе Туг было построено двухэтажное школьное здание современного типа на 640 ученических мест: "После начала армянской оккупации школа села Туг некоторое время функционировала в Баку, а в настоящее время продолжает действовать в Бейлаганском районе. Ниже приведены фотографии исторического здания школы села Туг до 1978 года и после разрушения школы в период армянской оккупации".