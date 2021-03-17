Представители СМИ посетили Азыхскую пещеру

В рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана представители СМИ побывали в Азыхской пещере.

Об этом сообщает Day.Az.

Отметим, что в период армянской оккупации в Азыхской пещере проводились незаконные раскопки.