https://news.day.az/society/1326241.html Представители СМИ посетили Азыхскую пещеру - ФОТО
Представители СМИ посетили Азыхскую пещеру - ФОТО
В рамках медиа-тура на освобожденные от оккупации территории Азербайджана представители СМИ побывали в Азыхской пещере.
Об этом сообщает Day.Az.
Отметим, что в период армянской оккупации в Азыхской пещере проводились незаконные раскопки.
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