Состоялась встреча с ранеными ветеранами и семьями шехидов, обеспеченными работой со стороны «AzerGold»

Состоялась встреча с ранеными ветеранами и семьями шехидов, обеспеченными работой со стороны закрытого акционерного общества (ЗАО) "AzerGold".

Hа встрече заместитель председателя правления "AzerGold" Хайям Фарзалиев рассказал об историко-политическом значении славной победы, достигнутой под непосредственным руководством Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что бесценная доля в этой победе принадлежит отважным сынам Азербайджана, нашим шехидам и гази. Об их героизме с большим восхищением говорят не только в нашей стране, но и за рубежом.

Хайям Фарзалиев отметил, что среди сыновей, погибших за Родину, есть и отличившиеся героизмом сотрудники "AzerGold" Мухтар Гасымлы и Рауф Аскеров. Еще шесть сотрудников общества приняли активное участие в боях и отличились образцовыми заслугами.

Далее на встрече обсуждалась работа, проделанная по оказанию необходимой государственной поддержки участникам Отечественной войны и семьям шехидов. Заместитель председателя правления ЗАО отметил, что "AzerGold" перечислил пожертвования в фонд "YAŞAT", который оказывает поддержку семьям шехидов и раненым в войне за территориальную целостность нашей страны.

Х.Фарзалиев сказал, что за последние два месяца ЗАО "AzerGold" обеспечило постоянными рабочими местами до 20 членов семей шехидов и гази, и в будущем члены семей шехидов, инвалиды и ветераны Карабаха будут иметь приоритет среди кандидатов, отвечающих требованиям соответствующих вакансий.

В продолжении встречи выступили раненые ветераны и члены семей шехидов, обеспеченные работой, и выразили благодарность ЗАО за оказанное доверие и поддержку.