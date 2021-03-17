Репортаж Trend TV из Ходжавендского района

Своим приездом в Ходжавенд Президент Ильхам Алиев вдохнул новую жизнь в эти земли, принес сюда благодать и обилие.

Об этом съемочной группе Карабахского бюро Trend сказал житель Ходжавендского района Шаиг Асланов, передает Day.Az.

По его словам, глава государства также побывал в селе Дюдюкчю Ходжавендского района.

"Село Дюдюкчю - древняя азербайджанская земля, и здесь всегда жили азербайджанцы. Из-за переселения сюда армяне составили большинство населения села. Позднее им удалось вытеснить отсюда азербайджанцев", - добавил Шаиг Асланов.

Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли