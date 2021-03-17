https://news.day.az/society/1326289.html Репортаж Trend TV из Ходжавендского района - ВИДЕО
Репортаж Trend TV из Ходжавендского района - ВИДЕО
Своим приездом в Ходжавенд Президент Ильхам Алиев вдохнул новую жизнь в эти земли, принес сюда благодать и обилие.
Об этом съемочной группе Карабахского бюро Trend сказал житель Ходжавендского района Шаиг Асланов, передает Day.Az.
По его словам, глава государства также побывал в селе Дюдюкчю Ходжавендского района.
"Село Дюдюкчю - древняя азербайджанская земля, и здесь всегда жили азербайджанцы. Из-за переселения сюда армяне составили большинство населения села. Позднее им удалось вытеснить отсюда азербайджанцев", - добавил Шаиг Асланов.
Видеорепортаж подготовил Аслан Мамедли
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